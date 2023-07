redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Lula falou com o primeiro-ministro da Espanha





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira (5) que participará neste mês da cúpula da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) e da União Europeia. A confirmação foi feita para o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez.

O Palácio do Planalto divulgou uma nota para informar que o petista estará no encontro que ocorrerá em Bruxelas, na Bélgica, nos dias 17 e 18 de julho.

Lula e Sánchez conversaram pela primeira vez depois que assumiram o Mercosul e o Conselho da União Europeia, respectivamente. Os dois blocos negociam para destravar o acordo comercial entre o grupo de países sulamericanos e o bloco europeu.

O presidente brasileiro tomou posse do Mercosul na última terça (4). Os presidentes de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai revezam o cargo em mandatos de seis meses.

O acordo Mercosul-União Europeia teve a parte comercial concluída em 2019. O texto tem como objetivo realizar uma série de mudanças que devem impactar a importação e exportação de produtos entre os países dos blocos.

O documento está sendo revisado para que possa ser ratificado e, na sequência, entrar em vigor.

Porém, Lula demonstrou insatisfação com uma carta adicional enviada pelos europeus aos sulamericanos, que prevê sanções em assuntos ambientais. O presidente brasileiro chamou a ação de “ameaça e prometeu que o Mercosul enviaria uma resposta.

O petista cogitou levar a contraproposta do bloco na cúpula da Celac e da União Europeia.

"Quem sabe não seja a Celac o momento de discutir o Mercosul, porque nós vamos roubar a cena da Celac. Mas nós vamos ter que ter uma proposta e enviar a proposta para eles e chamá-los para discutir, para ver se a gente consegue, neste semestre, fazer o acordo definitivo entre União Europeia e Mercosul. [...] Vou tentar ver se a gente consegue avaliar uma reunião de ministros [do Mercosul] para definir o texto que precisamos enviar", comentou.





Siga o perfil geral do Portal iG e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.