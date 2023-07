Reprodução/TV Globo Bezerro no viaduto do Gasômetro, no Rio de Janeiro

Uma cena no mínimo curiosa chamou atenção de quem passava na Zona Portuária do Rio, na manhã desta quarta-feira (5). Isso porque um bezerro invadiu uma das pistas do Viaduto do Gasômetro, atrapalhando o trânsito na região.

Socorro! A Vaca/Bezerro não quer sair mais da Linha Vermelha! 🤪🤪😭😭😭😳😳🙃🙃 pic.twitter.com/SVWHIIwpwX — Eduardo Paes (@eduardopaes) July 5, 2023





Agentes da CET-Rio estavam no local e o animal, bastante agitado devido ao fluxo dos veículos, conseguiu, depois de muita dificuldade, ser amarrado na mureta da via. Ainda não se sabe como o bezerro chegou ao viaduto.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), equipe do Centro de Zoonoses conseguiu fazer o resgate do animal, que foi removido do viaduto e encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.



O presidente da Comissão de Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho, explicou o que vai acontecer com o bezerro resgatado. “O animal vai receber todos os cuidados no CCZ e o dono será multado. Vamos apurar se o animal foi abandonado ou se fugiu. O abandono de animais em vias públicas vem crescendo muito. É preciso fazer uma campanha de conscientização para que a população não abandone os animais. Ainda mais animais de grande porte, que podem causar acidentes”, afirmou.



A taxa de apreensão cobrada pela prefeitura é de R$ 210,09, mais diária de R$ 31,45.





Duas pistas foram fechadas por cerca de 1h pelos agentes de trânsito para evitar acidentes. O trânsito apresentou lentidão na Avenida Brasil, Ponte Rio-Niterói e na Linha Vermelha.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, comentou a situação por meio das redes sociais.