Reprodução/Wikimedia Commons Siqueira Campos foi governador e criador do estado do Tocantins





José Wilson Siqueira Campos, criador do estado do Tocantins , morreu na noite desta terça-feira (4) em Palmas, capital do estado. Com 94 anos, ele estava internado na UTI de uma unidade de saúde particular desde o dia 29 de junho.

O ex-governador do Tocantins deu entrada no hospital com um quadro de infecção generalizada, e teve uma pioraa no estado de saúde ao ter diagnosticada uma crise renal, além de uma agravação do quadro infeccioso.





Eduardo Siqueira Campos, filho de José, utilizou as redes sociais para confirmar o óbito do pai, a quem se referiu como "Sr. Tocantins", e afirmar que ele "partiu sereno".

"É com grande pesar que comunico a partido do Sr. Tocantins, o meu velho querido Siqueira Campos. Ele partiu sereno. As palavras estão todas gastas, mas jamais os sentimentos… Vai com Deus meu pai, esse estado te ama!", escreveu na sua conta oficial do Twitter.



Mais cedo, Eduardo já havia publicado uma mensagem onde pontuou que a situação do criador do estado do Tocantins era "muito frágil".

Siqueira teve quatro diferentes mandatos à frente do Tocantins: entre 1989 e 1991, de 1995 a 1998, de 1999 a 2003 e de 2011 a 2014. Seu último cargo político foi uma curta passagem de um mês no Senado Federal, entre julho e agosto de 2019.