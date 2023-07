Reprodução Eleitores de Lula e Bolsonaro concordam em alguns temas, mostra Datafolha

Pesquisa Datafolha mostra que eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concordam quando questionados sobre temas como elo entre política e valores religiosos, homossexualidade e benefícios a criminosos.

Segundo os dados, eles discordam, no entanto, sobre a possibilidade de o país se tornar comunista e sobre o direito a ter armas. Outros temas dividem o público analisado pelo instituto, como aborto e possíveis benefícios trazidos pela ditadura militar.

Confira abaixo:

Sexualidade

Conforme a estatística, 75% dos entrevistados (entre todos os grupos) se dizem favoráveis, totalmente ou em parte, à aceitação da homossexualidade. Parecido com este índice, há o da ideia de que família só é composta por homem e mulher, o que tem concordância de 72%.

Entre os eleitores de Bolsonaro, 44% concordam totalmente e 26% em parte com a aceitação de pessoas com outra sexualidade. No entanto, 71% acreditam plenamente, e 13%, parcialmente, que uma família deve ser formada por pessoas de gêneros diferentes.

Já entre os eleitores de Lula, a família exclusivamente heterossexual tem maior divergência, mas ainda é bem aceita, com 27% discordando totalmente e 8%, parcialmente da ideia.

Política e religião

Segundo o Datafolha, 46% dos lulistas concordam totalmente com o elo entre política e religião para o desenvolvimento do país. Discordam totalmente 24%.



Já entre os bolsonaristas, 51% são favoráveis à ideia e 19% são desfavoráveis.

Benefícios a bandidos

O Brasil questionou os entrevistados se, no Brasil, há muita mordomia para bandidos e maioria deles disse que sim. Conforme o Datafolha, 84% dos bolsonaristas e 58% dos lulistas concordaram com a afirmação.

Liberdade de expressão

Os limites da liberdade de expressão nas redes sociais é um dos temas que dividem opiniões nos dois grupos. Entre todos os entrevistados, 61% dizem que não é possível publicar qualquer coisa na internet, enquanto 38% acham que sim.

Discordam da liberdade irrestrita nas redes: 54% dos bolsonaristas e 66% dos lulistas.

Comunismo

Para 73% dos eleitores do ex-presidente, há a possibilidade de o país se tornar comunista, com 51% concordando totalmente, e 22%, parcialmente. Já entre os que votaram no atual mandatário, concordam que existe a chance 31% dos entrevistados.

Armamento

Entre os eleitores do petista, 61% são contra o direito de ter uma arma, enquanto 67% dos bolsonaristas são a favor.

Aborto

O direito de a mulher ter a opção de abortar é mais bem aceito entre os eleitores do atual chefe do Executivo, com 54% de aderência. Entre os votantes de Bolsonaro, a maioria é desfavorável à ideia, com 63% sendo contra parcialmente ou totalmente.

Ditadura militar

Em relação à ditadura militar, ocorrida entre 1964 e 1985, também há divisão: 55% dos lulistas são totalmente ou parcialmente contra a ideia de que o período trouxe benefícios ao país. O número vai a 40% entre os bolsonaristas.

Para realizar o levantamento, o Datafolha ouviu 2.010 pessoas em 112 cidades, entre os dias 12 e 14 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.