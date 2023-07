redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Bolsonaro se tornou inelegível





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (30) que foi perseguido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ao ser condenado e ser penalizado a oito anos de inelegibilidade. O posicionamento ocorreu ao conversar com jornalistas ao desembarcar em Brasília.

“Não há dúvida que é uma perseguição e uma ideia de esconder algo que aconteceu nas eleições de 2018”, declarou. O antigo mandatário do país relatou que “sempre defendeu o voto impresso”, por isso não considera que seja um posicionamento recente.

“Em entrevista em 2017, me perguntaram qual legado eu queria deixar para o Brasil. Eu era deputado ainda. Eu disse: ‘a aprovação do voto impresso’. É crime querer o aperfeiçoamento do processo eleitoral?”, indagou.

Bolsonaro inelegível

O Tribunal Superior Eleitoral condenou Bolsonaro pela propagação de informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Com isso, o ex-presidente ficará inelegível pelos próximos oito anos. O julgamento encerrou com o placar de 5 a 2 contra o antigo mandatário do país.

O capitão da reserva atacou o sistema eleitoral brasileiro em uma reunião com embaixadores em junho de 2021. Na visão da Corte Eleitoral, o ex-governante cometeu abuso de poder político ao transmitir a reunião na TV Brasil, emissora estatal do governo federal.

Além do relator, ministro Benedito Gonçalves, os magistrados Floriano Marques Neto, André Tavares, Cármen Lúcia e Alexandre Moraes votaram pela condenação. Os ministros Raul Araújo e Kassio Nunes Marques abriram divergência e pediram a absolvição do ex-presidente.

Na visão do relator, Jair Bolsonaro cometeu erro grave de uso indevido dos meios de comunicação ao transmitir reunião com teor de descrédito ao sistema eleitoral brasileiro.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.