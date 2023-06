Tânia Rêgo/Agência Brasil - 29/06/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

O Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) retoma nesta sexta-feira (30) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por abuso de poder ao se reunir com embaixadores para atacar as urnas eletrônicas. A sessão começa com o voto da ministra Carmen Lúcia . O placar está em 3 a 1 pela condenação do ex-presidente.

Se condenado nesta sessão de sexta-feita, Bolsonaro se torna inelegível até 2030, ou seja, ele ficará sem disputar eleições municipais, estaduais e federais por oito anos contados a partir de 2022.

A sessão de quinta-feira (29) foi aberta com o voto divergente do ministro Raul Araújo, que entendeu não haver cunho eleitoral na reunião entre Bolsonaro e embaixadores. Na sequência foi a vez de Floriano Marques, que seguiu o voto de Benedito Gonçalves, relator do processo, e ressaltou as críticas do ex-presidente ao sistema eleitoral.

Já o ministro André Tavares afirmou ser inviável a tese da defesa sobre não haver desvio de finalidade no encontro. Tavares ainda criticou as falas de Bolsonaro na reunião e classificou as declarações como "mentirosas".

Voto de Cármen Lúcia

A ministra inicia a proferição do voto dizendo que a ação, feita pelo PDT, é procedente em relação ao Bolsonaro e improcedente em relação ao ex-candidato a vice-presidência, Walter Braga Netto. Ela acompanha o voto do relator do caso, ministro Benedito Gonçalves, que votou pela inelegibilidade do ex-presidente.

"Estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de inelegibilidade do primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro e declarando improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Netto", disse a ministra.

Segundo a ministra, Bolsonaro atacou gravemente os a ministros do STF e do TSE com inverdades. Cármen Lúcia diz que "Não há democracia sem Poder Judiciário independente".

Nunes Marques

O ministro Kassio Nunes Marques inicia o voto.

Bolsonaro é acusado, por uma ação do PDT, de abuso do poder político e dos meios de comunicação durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, quando ele atacou, sem provas, as urnas eletrônicas e o TSE.

A defesa do ex-presidente diz que no encontro com os embaixadores foi praticado “ato de governo” e que a reunião não se tratou das eleições, nem houve pedido de votos ou ataques a adversários do pleito. Os advogados afirmam ainda que Bolsonaro não atua contra a democracia, mas expõe dúvidas sobre o sistema.