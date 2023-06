Reprodução: Redes Sociais "Tem muita gente boa na direita, mas acho que não tem um lastro, ainda, não é conhecido nacionalmente o suficiente para disputar uma eleição presidencial", disse o ex-presidente.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse à Rádio Itatiaia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sairá em vantagem caso tente se reeleger em 2026.

Durante a entrevista que ocorreu na manhã desta sexta-feira (30), Bolsonaro, que pode se tornar inelegível, declarou que a composição da chapa para as eleições de 2026 ainda não está definida e que ainda não há um grande nome na direita para ocupar a candidatura.

“No momento, sou opção da direita. Tem muita gente boa na direita, mas acho que não tem um lastro, ainda, não é conhecido nacionalmente o suficiente para disputar uma eleição presidencial. Não vou citar nomes para não termos ciúmes, pois posso esquecer de alguém. Fizemos boas lideranças.”

Ele chegou a elogiar os governadores de Minas Gerais e São Paulo, Romeu Zema (Novo-MG) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). Quando questionado sobre sua esposa Michelle Bolsonaro, o ex-presidente se mostrou positivo sobre as habilidades políticas dela, mas destacou a inexperiência:

“Ela [Michelle] não tem uma experiência política, né como eu tive [...] E agora você pode ver que um prefeito às vezes tem dificuldade para tratar com 9 vereadores, agora imagina uma pessoa sem experiência tratar com 594 parlamentares.”

De acordo com Bolsonaro, a vantagem de Lula nas próximas eleições é justificada pelo presidente ser conhecido entre os mais pobres: “Nomes, têm bastante por aí. Mas, no meu entender, se Lula disputar a reeleição com qualquer outro candidato, a vantagem dele será enorme, pelo conhecimento que as pessoas mais humildes têm dele”, disse.