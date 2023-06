redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Lula lamentou o falecimento do ex-ministro da Agricultura





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou nesta quinta-feira (29) a morte do ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli. O agrônomo faleceu aos 86 anos em um hospital de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho), empresa que ele era presidente executivo.

“Alysson Paolinelli foi professor, agrônomo, ministro da Agricultura e um dos criadores da Embrapa. Foi um dos principais responsáveis pelos avanços de conhecimento que permitiram o que ficou conhecido como “agricultura tropical”, com um grande aumento na produção de grãos do Brasil, transformando o país em um grande exportador de alimentos. Meus sentimentos aos familiares, amigos, alunos e admiradores de Paolinelli”, escreveu o chefe do Executivo federal no seu perfil no Twitter.

Paolinelli foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da agricultura e da pecuária no país. Ele foi chefe da pasta entre 1974 e 1979, durante a ditadura militar, no governo de Ernesto Geisel. Em 2021, o ex-ministro foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz.

A Abramilho publicou uma nota de pesar se solidarizando com os familiares de Paolinelli e relembrou alguns feitos do ex-ministro.

“Como Ministro da Agricultura no governo de Ernesto Geisel, Alysson Paolinelli desempenhou um papel fundamental na implementação de políticas que impulsionaram o crescimento e a modernização da agricultura brasileira. Sua visão estratégica e compromisso com a pesquisa, ciência e tecnologia foram fundamentais para transformar o Brasil em uma potência agrícola”, diz trecho da nota.

Ex-ministro estava doente

O ex-ministro foi diagnosticado com embolia pulmonar após realizar uma cirurgia no fêmur. Alysson Paolinelli estava internado há cerca de um mês no Hospital Madre Teresa.

Ele era engenheiro agrônomo e professor universitário. Foi também deputado federal pelo PFL e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Paolinelli, um incentivador da tecnologia na agricultura e na melhoria de produção agrícola de café, já ganhou o World Food Prize, considerado o “Nobel da alimentação”.





