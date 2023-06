redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Pacheco falou que Senado tem boa relação com Lula





O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quarta-feira (28) que não há dificuldade do governo Lula com o Congresso Nacional. O senador relatou que a Casa que ele administra tem “responsabilidade com o país” e sempre dialoga com o Palácio do Planalto.

“Tudo o que nós vivenciamos nos últimos 10 anos no Brasil, nós não podemos, neste momento propício, nos dar ao luxo de desperdiçarmos um bom momento para fazermos um país de evolução”, posicionou-se Pacheco no fim do 11° Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal.

O posicionamento confronta aos discursos recentes do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O deputado federal relatou que o Palácio do Planalto precisa ter uma base sólida para aprovar os projetos na Casa Baixa.

As falas de Lira ecoaram nos corredores de Brasília, tanto que Lula tomou o controle das negociações com os líderes partidários. O presidente da República escutou os pedidos do presidente da Câmara e também dos partidos que fazem parte da base aliada.

Um dos exemplos das mudanças do governo para ter maioria na Câmara é a demissão de Daniela Carneiro – que deve ocorrer em breve – para que o deputado Celso Sabino passe a ser o ministro do Turismo. A troca é um pedido da cúpula do União Brasil.

Pacheco defende o diálogo e boa relação com o Planalto

Rodrigo Pacheco defendeu que o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional conversem para aprovar bons projetos aos brasileiros.

“O exercício de poder feito exclusivamente para se ter mais poder, sem pensar no Executivo e sem pensar na evolução do nosso país, seria muito egoísta e muito antirrepublicano, para não dizer outra coisa”, afirmou o senador. “As relações devem ser o mais harmônicas possível, para ter produtividade nos assuntos que realmente importam para o Brasil”.

Pacheco também defendeu que a Câmara aprove o PL das Fake News. “Nós não podemos ter um palco de desinformação e fomentação de ódio sem nenhum tipo de regulamento. Isso precisa ser aprovado, como o Senado já aprovou e a Câmara também deve aprová-lo”, concluiu.





