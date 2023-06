Reprodução Jair Bolsonaro pode ficar inelegível





O grupo Jair Bolsonaro (PL-RJ) tem feito segredo sobre a ‘bala de prata’ que o ex-presidente supostamente tem contra o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O ex-chefe do Executivo federal é julgado pela Corte Eleitoral, que pode deixá-lo inelegível pelos próximos oito anos.

Aliados dizem que o antigo mandatário do país tem um trunfo contra ministros do TSE, mas que só irá usar se for realmente condenado. Ele é alvo de uma ação do PDT, que o acusa de ter cometido crime de abuso de poder por uma reunião com embaixadores no Palácio do Alvorada no ano passado.

No encontro, o ex-presidente disseminou informações falsas sobre o processo eleitoral brasileiro e atacou membros da Corte Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. A reunião foi exibida pela TV Brasil, empresa estatal.

Questionados pela coluna sobre o que seria a ‘bala de prata’ de Bolsonaro, aliados disseram que vão “guardar segredo” e a revelação “acontecerá no tempo oportuno”. Porém, garantiram que não é blefe e mudará os rumos da política do país.

Eles confessam que não acreditam que o TSE irá declarar o ex-presidente inocente. Na avaliação dos bolsonaristas, o grupo precisará recorrer da decisão para que Bolsonaro possa concorrer em 2026 ao cargo de presidente da República.

Opositores falam em blefe

Opositores dizem que não estão preocupados com a ‘bala de prata’ de Bolsonaro, porque entendem que é um blefe do ex-presidente. Eles dizem que “será mais uma tentativa de criar uma narrativa mentirosa” contra o poder judiciário.

A base governista e os políticos que se colocam como independentes têm certeza que o ex-chefe do Executivo federal ficará inelegível. Se não for na ação da reunião com embaixadores, será em outro processo.

Por isso todos já enxergam as eleições de 2024 como fundamentais para a escolha do representante da direita em 2026. Na avaliação dos opositores, Tarcísio de Freitas (Repoublicanos-SP), Michelle Bolsonaro (PL-RJ) e Romeu Zema (Novo-MG) devem brigar pela vaga.





