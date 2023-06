Reprodução Líder do governo deu detalhes sobre planos de Lula





O deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, afirmou nesta quarta-feira (28) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comunicou que deseja se reunir semanalmente ou quinzenalmente com líderes partidários. O chefe do Executivo federal quer que os encontros ocorram sempre no Palácio do Alvorada.

“O ministro Padilha é quem tem a responsabilidade de comandar articulação pública do governo nas duas Casas. Mas é bom o presidente estar próximo dos líderes. Enfim, eu acho que é uma mudança muito substantiva o que aconteceu nesse semestre. Nós queremos aprimorar na relação do Executivo com a Câmara”, explicou Guimarães.

O líder do governo admitiu que o Palácio do Planalto sofreu grandes derrotas na Câmara no primeiro semestre. Duas delas foram a queda do decreto do saneamento básico e as alterações na Medida Provisória da Mata Atlântica.

Lula e as medidas provisórias

Outro problema que Lula tem enfrentado na Câmara é a aprovação de medidas provisórias no Congresso. A disputa entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em relação ao rito de tramitação das MPs tem prejudicado o governo.

Por isso Lula determinou que sua equipe diminua o envio de medidas provisórias para a Câmara e Senado. O petista chegou a dizer para Lira que trabalharia para que isso fosse colocado em prática.

“Nós temos que legislar com o projeto de lei. É mais democrático, preserva mais o Parlamento”, explicou Guimarães, que informou que o governo não tem responsabilidade pela briga entre Lira e Pacheco.





