Edilene Lobo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou a advogada Edilene Lobo para o cargo de ministra substituta no Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ). Ela é a primeira mulher negra a integrar a Corte Eleitoral. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (28).

Lobo irá ocupar o lugar do ministro André Ramos Tavares, que se tornou titular do TSE no dia 30 de maio. Ela foi uma indicação do Supremo Tribunal Federal (STF) ao chefe do Executivo. Agora, cabe a Corte marcar a data da posse.

A nova ministra substituta tem relação com o PT de Minas Gerais, estado onde nasceu e se tornou doutora em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Ela também é mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Atualmente, Edilene trabalha como professora do curso de Direito da Universidade de Itaúna, em Minas Gerais, e é docente convidada de pós-graduação em Direito Eleitoral da PUC Minas.

