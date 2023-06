Presidencia Ucrania - 20.02.2023 Joe Biden visitou Volodymyr Zelensky na Ucrânia em fevereiro deste ano.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse à imprensa nesta quarta-feira (28) que o presidente russo Vladimir Putin, está “perdendo a guerra no Iraque". A confusão se deve ao fato de que a guerra em questão é na Ucrânia, que inclusive é apoiada pelos EUA.

As declarações foram dadas na Casa Branca, nesta manhã.

NOW - Biden: Putin "is clearly losing the war in Iraq." pic.twitter.com/fF8fdxfKVH — Disclose.tv (@disclosetv) June 28, 2023





Quando perguntado se Putin estaria enfraquecido pela rebelião do grupo Wagner no fim de semana, Biden disse “eu sei que ele foi [afetado], mas é difícil dizer. Mas ele claramente está perdendo a guerra no Iraque. Está perdendo a guerra em casa e se tornou uma espécie de pária pelo mundo”.

O Grupo Wagner ameaçou invadir a capital russa e se dirigiu a Moscou na última sexta-feira (23), até que um acordo foi anunciado no dia seguinte, dia 24. De acordo com Putin, não foi necessário enviar os soldados que enfrentam as tropas ucranianas na guerra para conter a revolta.

Em um discurso feito por George W. Bush no ano passado em Dallas, no Texas, o ex-presidente fez a mesma ‘confusão’ de Biden ao se pronunciar sobre a guerra em território ucraniano.

Quando Biden ainda era senador, no ano de 2002, ele foi a favor do levante das forças dos EUA no Oriente Médio pelo então presidente Bush. Em 2003, iniciou-se a guerra no Iraque.