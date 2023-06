Bruno Spada/Câmara dos Deputados Arthur Lira

A Polícia Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a investigação de supostas fraudes em compras de kit de robótica em escolas de Alagoas após encontrar documentos com uma lista de pagamentos ligados ao nome de "Arthur", em suposta referência ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

A documentação apreendida durante uma operação de busca e apreensão da PF, realizada no dia 1º de junho, foi encontrada no endereço de Luciano Cavalcante, ex-assessor do presidente da Câmara, Arthur Lira , e um motorista.

A PF encontrou em um relatório anotações que mostram valores ao lado de nomes e datas dos pagamentos. Em uma das transações, há o valor de R$ 100 mil e o nome "Arthur" do lado, sem mais detalhes. Em outra, está anotado em 15 de abril o valor de R$ 30 mil ao lado do nome "Arthur". Ademais, no dia 17 de abril, há ainda o valor de R$ 3.652 relacionado a um hotel luxuoso e ao nome "Arthur" escrito em seguida.

A suspeita é de que uma organização criminosa tenha de praticado crimes de fraude em licitação e lavagem de dinheiro em 43 municípios alagoanos.

Segundo as investigações, a fraude aconteceu na compra de equipamentos de robótica com verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ligado ao Ministério da Educação (MEC). O prejuízo erário foi de R$ 8,1 milhões e sobrepreço, com prejuízo de R$ 19,8 milhões.

Os crimes aconteceram entre 2019 e 2022, de acordo com a PF. O inquérito também aponta que a contratação aconteceu somente para uma única empresa fornecedora dos equipamentos de robótica. Ademais, aliados de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, foram alvos da operação.

A assessoria de Lira afirmou que "toda movimentação financeira e pagamentos de despesas do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, seja realizada por ele e, às vezes, por sua assessoria, tem origem nos seus ganhos como agropecuarista e na remuneração como deputado federal", disse em nota ao jornal Folha de S. Paulo.

