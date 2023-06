Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Tabata Amaral (PSB-SP)

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) disse que Lula (PT) errou ao permitir que emendas do orçamento secreto fossem pagas, mantendo um mecanismo adotado pelo governo Jair Bolsonaro (PL) para obter apoio no Congresso. A declaração foi concedida em entrevista ao Estadão.

De acordo com a parlamentar, que integra a base de apoio do Governo, grande parte desse dinheiro é "escoado para a corrupção". Tabata também criticou a visita do presidente venezuelano Nicolás Maduro ao Brasil, e disse que “é um erro elogiar a ditadura de Maduro”.

“É uma frustração”, compartilhou a deputada, afirmando que “sabemos que uma boa parte desse dinheiro vai ser escoado para a corrupção”. “Quando eu pontuo que é um erro pagar orçamento secreto é porque eu levo a sério o combate à corrupção; quando eu pontuo que é um erro elogiar a ditadura de Maduro, é porque eu acredito que a ditadura não pode ser recebida com honra, seja de direita ou esquerda”, declarou. “Essas frustrações e as pontuações que eu faço, que muita gente não entende, vêm desse lugar; eu tenho muito medo que a gente volte a ter alguém como Bolsonaro no poder”, revelou Tabata Amaral.



