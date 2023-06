Reprodução: PF Dinheiro apreendido durante a Operação

A Polícia Federal deflagrou uma operação contra desvio de recursos públicos no estado de Alagoas nesta quinta-feira (1º). A suspeita é de que uma organização criminosa tenha de praticado crimes de fraude em licitação e lavagem de dinheiro em 43 municípios alagoanos.

Os policiais cumprem 27 mandados judiciais de busca e apreensão, nos estados de Alagoas, Pernambuco, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. Ainda há dois mandados de prisão temporária no Distrito Federal, expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas.

Segundo as investigações, a fraude aconteceu na compra de equipamentos de robótica com verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ( FNDE ), ligado ao Ministério da Educação (MEC). O prejuízo erário foi de R$ 8,1 milhões e sobrepreço, com prejuízo de R$ 19,8 milhões.

Os crimes aconteceram entre 2019 e 2022, de acordo com a PF. O inquérito também aponta que a contratação aconteceu somente para uma única empresa fornecedora dos equipamentos de robótica. Ademais, aliados de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, são alvos da operação.

A Justiça determinou ainda o sequestro de bens móveis e imóveis dos investigados no valor de R$ 8,1 milhões, além da suspensão de processos e contratos entre os municípios alagoanos que receberam recursos do FNDE e a empresa investigada.

