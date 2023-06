Reprodução/TV Senado - 13/06/2023 Mesa diretora da CPMI dos atos golpistas

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos de 8 de janeiro ouvirá nesta semana o coronel e ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), Jorge Eduardo Naime, e Jean Lawand Junior, coronel do Exército que pediu ao tenente coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro que Bolsonaro desse um golpe de Estado.

A oitiva de Naime está prevista para às 14h desta segunda-feira (26). O coronel da PM é acusado ter omissão e não cumprimento de ordens durante a invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília. Preso em 7 de fevereiro, ele está detiro na Academia da Polícia Militar do Distrito Federal.

Já Lawand Junior deve ir à comissão na terça-feira (27). O depoimento está previsto para às 9h. O coronel é citado como um dos militares que incentivou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a dar um golpe de Estado após a derrota nas eleições para Lula (PT).

A defesa do coronel Jean Lawand Júnior apresentou na sexta-feira (25) uma solicitação ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que ele possa exercer o direito de permanecer em silêncio durante seu depoimento na CPI dos Atos Golpistas no Congresso. A CPMI, por sua vez, solicitou ao STF que rejeite o pedido.