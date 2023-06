Redes sociais/Reprodução Fabrício Queiroz contribui para 'vaquinha' de Bolsonaro com R$ 10

Ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e acusado de envolvimento no suposto caso das rachadinhas, Fabrício Queiroz fez uma transferência de R$ 10 para a conta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A 'vaquinha' foi organizada por parlamentares e influenciadores bolsonaristas para levantar recursos para o capitão da reserva pagar multas judiciais.

A transferência via PIX foi divulgada pelo próprio Queiroz em sua conta no Instagram. Além dele, parlamentares como André Fernandes (PL-CE) e Gustavo Gayer (PL-GO) também publicaram nas redes sociais prints de depósitos feitos ao ex-presidente.

Segundo Fabio Wajngarten, assessor de Bolsonaro, o ex-presidente não é o idealizador da campanha. O próprio assessor, porém, divulgou a 'vaquinha' nas redes sociais junto à chave Pix do ex-presidente, confirmando que a conta dele é do Banco do Brasil e a frase: "confira antes de transferir".

No dia 14 de junho, uma ordem judicial emitida pelo sistema jurídico de São Paulo determinou a indisponibilidade de uma quantia superior a quinhentos mil reais nas contas bancárias de Bolsonaro devido ao descumprimento das medidas sanitárias impostas durante a pandemia de Covid-19, especificamente a obrigatoriedade do uso de máscaras. O montante da dívida acumulada por Bolsonaro junto ao governo estadual ultrapassa a marca de um milhão de reais.

Atualmente, além do salário de R$ 39 mil que Bolsnoaro recebe por ser presidente de honra do PL, o ex-presidente conta com o valor da aposentadoria do Exército e da Câmara dos Deputados. O total recebido mensalmente pelo ex-presidente é cerca de R$ 75 mil.