Tânia Rêgo/Agência Brasil Alexandre de Moraes, ministro do STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou, nesta sexta-feira (23), o julgamento de um novo pacote de denúncias contra os envolvidos nos ataques golpistas em 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou pela abertura das ações penais contra os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). Entre eles, está Antônio Cláudio Alves Ferreira, que foi flagrado pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto derrubando o relógio histórico trazido ao Brasil por dom João 6º, em 1808.

Ao todo, os magistrados devem decidir se tornam novos réus 45 pessoas que participaram dos atos. Os casos estão sendo julgados no plenário virtual e os ministros devem apresentar seus votos até dia 26 de junho. O julgamento também inclui as ocorrências contra Marcelo Fernandes Lima, que teria furtado a réplica da Constituição, e William Lima, gravado com a toga de um ministro do STF.





A Procuradoria Geral da República (PGR) atribuiu crimes como abolição violenta do Estado democrático de Direito, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e golpe de Estado, e o Supremo já tornou réus 1.245 pessoas envolvidas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.