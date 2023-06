redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Lewandowski se aposentou do STF em abril





O ex-ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta quinta-feira (22) que tem uma boa impressão de Cristiano Zanin, que será seu sucessor na Corte. Em entrevista à GloboNews, revelou que já teve contatos profissionais com o ex-advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Eu fui relator de vários processos em que ele atuou. Ele atuou não apenas através de defesas escritas, mas também de defesas orais brilhantes, serenas e seguras. Ele é um advogado extremamente experimentado e vai se encaixar perfeitamente na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e também no plenário. O que nós precisamos é de pessoas lúcidas, seguras e bem-intencionadas. O STF não precisa ser integrado por gênios e grandes juristas, pois afinal não é uma academia”, comentou.

Na opinião do ex-ministro, o Supremo necessita de pessoas experientes e que tenham reputação ilibada. Na visão dele, Zanin “preenche todas as condições para ser um excelente ministro”.

“É um momento depois do Brasil ter passado por um trauma onde os direitos e garantias fundamentais da Constituição foram colocados em perigo e chegamos muito perto de uma ruptura institucional. Eu penso que um ministro com perfil garantista, fiel ao que a Constituição diz, é uma pessoa certa, no momento certo e no lugar certo”, completou.

Mulher deve suceder Rosa Weber? Lewandowski opina

Em outubro, a ministra Rosa Weber completará 75 anos e terá que se aposentar. Indagado se Lula tem que indicar uma mulher para a vaga, fazendo com que o Supremo tenha representatividade, Lewandowski relatou que é uma decisão do presidente da República.

“Não há necessidade de que seja uma mulher, uma pessoa de determinada procedência ou de determinada característica. É preciso que seja uma pessoa sintonizada com a visão que a sociedade tem do seu ordenamento jurídico”, opinou.

“O Supremo Tribunal Federal tem que ser o mais representativo possível da sociedade brasileira. O presidente tem que ter a sabedoria de indicar a pessoa correta", concluiu.





