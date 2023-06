Ricardo Stuckert Lula no 'Power our Planet'





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou nesta quinta-feira (22) no concerto “Power our Planet”, em Paris, na França, e prometeu acabar com o desmatamento na Amazônia até 2030. Ele também convidou o público para visitar o Brasil na COP30, que ocorrerá em 2025, na cidade de Belém (PA).

“Vamos ser muito duros contra toda e qualquer pessoa que quiser derrubar uma árvore para plantar soja, milho ou criar gado. Amazônia é um território soberano do Brasil, mas ao mesmo tempo, ela pertence a toda a humanidade e, por isso, faremos todo e qualquer esforço para manter a floresta em pé”, declarou Lula.

A COP30, a Conferência do Clima da ONU, acontecerá em 2025. Em janeiro, o presidente brasileiro participou da COP27, no Egito, e colocou Belém como candidata para sediar o evento daqui dois anos.

Após a análise da Organização das Nações Unidas, ficou definido que a capital do Pará receberá o encontro das principais lideranças para debater sobre meio ambiente e mudança climática.

Lula na Europa

Lula viajou à Europa no começo da semana e passou pela Itália. Ele se encontrou com o sociólogo Domenico De Mais, em Roma. No dia seguinte, ele ficou frente a frente com o presidente da Itália, Sergio Mattarella.

Ainda na quarta (21), o presidente brasileiro teve uma audiência com o papa Francisco, no Vaticano. Horas depois, o chefe do Executivo federal conversou com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

Na quinta (22), Lula participou da Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global. O evento acontecerá em Paris, capital da França. Na sequência, ele discursou no Power Our Planet, no Campo de Marte. No fim do dia, o petista esteve no jantar oferecido pelo presidente Emmanuel Macron aos chefes de delegação participantes da cúpula.

Sexta (23) será o último dia de Lula na Europa. Ele estará no Diálogo de Alto Nível da Cúpula, em Paris. Por fim, estará no almoço de trabalho oferecido por Macron para Lula.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.