O Supremo Tribunal Federal irá empossar Cristiano Zanin como ministro no dia 3 de agosto. A confirmação foi realizada pelo STF nesta quinta-feira (22) após o encontro entre o advogado com a presidente da Corte, ministra Rosa Weber.

Zanin e Weber se encontraram para discutir o rito de posse e outros assuntos relacionados ao Supremo. Depois que a reunião acabou, a ministra e o advogado tiraram foto.

“Ficou definido que a posse será no dia 3 de agosto. Depois do encontro, eles se reuniram com os demais ministros da Corte antes da retomada da sessão. Zanin também conversou com a cúpula administrativa do tribunal para obter detalhes sobre como será o funcionamento de seu gabinete”, diz comunicado divulgado pelo STF.

Com 47 anos, Cristiano poderá ficar no Supremo Tribunal Federal até 2050, quando completará 75 anos, idade máxima que ocorre a aposentadoria compulsória.

Zanin receberá 530 processos que estavam nas mãos de Lewandowski. Boa parte das ações está relacionada ao Direito Administrativo e Direito Público.

Zanin e a cerimônia

A cerimônia de Zanin ocorrerá em agosto e ele será conduzido ao plenário do tribunal por dois ministros. Na sequência, o advogado irá ler uma carta de compromisso em relação ao seu comportamento no cargo.

Após o fim da leitura, Rosa Weber vai declarar Cristiano Zanin como novo ministro do Supremo Tribunal Federal.

A expectativa é que o presidente Lula e os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente, participem da cerimônia.





