O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar nesta quarta-feira (21) Jair Bolsonaro (PL-RJ) e comentou a chance do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) condenar o ex-presidente. Em entrevista ao jornal italiano Corriere Della Sera, o petista afirmou que seu adversário “usou o estado de forma desavergonhada”.

“Temos uma expressão que diz “quem planta vento, colhe tempestade”. O meu antecessor nem vento plantou, plantou ódio. Discursava contra a democracia, contra as instituições. Nunca ninguém no Brasil usou o estado de forma tão desavergonhada para tentar se eleger, distribuindo empréstimos para quem não poderia pagar, criando auxílios para taxistas que chegaram até a quem não tinha carteira de motorista”, relembrou o chefe do Executivo federal do Brasil.

Lula explicou para o jornal que Bolsonaro, após ter sido derrotado, tentou anular as eleições de 2022 para continuar no poder. “E depois das eleições seus seguidores pediram um golpe militar. Absurdo. Agora ele responde na justiça. Espero que ele tenha a presunção da inocência, direito de defesa e um julgamento justo”.

O TSE começará a julgar Bolsonaro na quinta (22). Ele é acusado de ter propagado mentiras e desinformações contra o sistema eleitoral brasileiro durante reunião com embaixadores no Palácio do Alvorada, em 2022. O ex-presidente pode ser condenado por abuso de poder.

Lula na Itália

Lula falou com o jornal Corriere Della Sera durante sua passagem pela Europa. Ele marcou encontros com o presidente Sergio Mattarella, o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri,e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

O presidente brasileiro também colocou na sua agenda uma audiência com o Papa Francisco, principal líder da Igreja Católica no mundo, para debater um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia e ações para combater à desigualdade e à fome.

Além de passar pela Itália e o Vaticano, Lula terá compromissos em Paris, na França. Ele se encontrará com o presidente francês, Emannuel Macron.





