REMO CASILLI/REUTERS A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá na tarde desta quarta-feira (21), em Roma, com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores publicado nesta terça-feira (20). De início deixado de lado sob justificativa de incompatibilidade de agendas, o encontro foi acrescentado nos encontros oficiais de Lula. A reunião comporá a agenda de compromissos confirmados com o presidente Sergio Mattarella e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, além da audiência com o Papa Francisco, no Vaticano.

Primeira mulher a ocupar o cargo, Meloni assumiu a posição de primeira-ministra em outubro de 2022. Integrante do partido Fratelli d'Italia, (Irmãos da Itália), alinhado à extrema direita, ela lidera o primeiro governo de ultradireita na Itália desde o fim da Segunda Guerra. Na nota publicada pelo Itamaraty, o encontro é justificado “por ocasião da visita oficial à Itália e ao Vaticano, de 20 a 22 de junho corrente", em que o "Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá com a Primeira-Ministra da Itália, Giorgia Meloni, na tarde do dia 21”.





Lula já está na Itália e deve se encontrar, também, com Domenico De Masi, sociólogo especialista em sociologia do trabalho e professor catedrático da Universidade de Roma La Sapienza. Meloni está na França para apoiar a candidatura da capital italiana como sede da Expo Mundial de 2030, e deve se encontrar com o presidente francês, Emmanuel Macron. O mandatário brasileiro também partirá para Paris em seguida, onde deve participar de uma cúpula sobre economia global, junto a Macron.

