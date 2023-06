Reprodução / EBC - 20.06.2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca em Roma, na Itália

Na manhã desta terça-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Roma, na Itália. Esta é a terceira viagem do mandatário à Europa durante o terceiro mandato, iniciado em janeiro deste ano.

Ainda hoje, Lula vai se reunir com o sociólogo italiano Domenico de Masi, precursor do conceito de "ócio criativo", às 18h, segundo a agenda oficial.

Cheguei na Itália. 5 horas de diferença em relação ao Brasil. Hoje encontro o professor Domenico de Masi. Amanhã, audiência com o Papa Francisco 🇧🇷🇮🇹🇻🇦





Nos próximos dias, o presidente vai se encontrar com o Papa Francisco, no Vaticano, para tratar de temas como a guerra na Ucrânia, mudanças climáticas e o combate à fome.

Ele também terá encontros bilaterais com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

Depois, Lula vai em direção à França, onde, além de outros compromissos, vai se reunir com o presidente do país, Emmanuel Macron, e discursar em um festival em Paris.

"Desembarcamos na capital italiana, onde o presidente Lula vai participar de agendas importantes na reconstrução das relações do Brasil com o mundo. Por aqui, ele vai se reunir com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. E, no Vaticano, vamos encontrar com o Papa Francisco", escreveu a primeira-dama Janja da Silva, nas redes sociais.

Ciao, Roma! Desembarcamos na capital italiana, onde o presidente @LulaOficial vai participar de agendas importantes na reconstrução das relações do Brasil com o mundo. Por aqui, ele vai se reunir com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e com o prefeito de Roma, Roberto…









O chefe do Executivo deixou o Brasil na noite dessa segunda-feira (19). O último dia de Lula na Europa deve ser sexta-feira (23), quando ele participará do Diálogo de Alto Nível da Cúpula, em Paris, além de um almoço de trabalho oferecido por Macron.

