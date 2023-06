Divulgação: Polícia Civil Mulher teria envenenado o marido e os dois filhos

Uma jovem de 26 anos foi detida após admitir ter colocado veneno no marido e nos dois filhos, um garotinho de 4 anos e uma menininha de 1 ano e oito meses. O crime teria acontecido no bairro Princesa Isabel, na cidade de Ilhéus, no estado da Bahia.

A suspeita, chegou a gravar um vídeo no momento em que seu esposo sofria intensamente após ingestão do veneno. As imagens não foram divulgadas pela secretaria de segurança, por razões óbvias.

Segundo a Polícia Civil da Bahia , a mulher gravou um vídeo depois que o marido e as duas crianças teriam começado a sentir dores com o efeito do veneno. Em um momento do vídeo, ele teria clamando por socorro, enquanto, ao fundo, as crianças estariam aos berros.

Em comunicado oficial, a Polícia Civil da Bahia informou que a mulher foi conduzida até a 7ª Coordenadoria de Polícia do Interior de Ilhéus, após a intervenção de uma equipe da Polícia Militar.

Medidas foram tomadas para a realização de perícias e remoção dos corpos das três vítimas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.