redacao@odia.com.br (O Dia) Criança é morta durante ataque em escola no Paraná

A professora Nara Carneiro, que estava presente no momento do ataque à Escola Estadual Professora Helena Kolody, no município de Cambé , no Paraná, cedeu uma entrevista à Rádio CBN. Ela afirmou que os dois adolescentes baleados na manhã desta segunda-feira (19) eram namorados.



Leia também Ataque a escola no PR: vítima está em estado grave e aguarda cirurgia

Segundo Carneiro , a jovem de 15 anos, que morreu após os ferimentos, e o jovem de 16 anos, que ficou ferido, tinham um relacionamento.

A professora disse que está traumatizada com o ocorrido. Segundo ela, no início do ataque, achou que os primeiros estampidos que escutou fossem apenas "bombinhas". Entretanto, após a continuidade do som, os alunos e ela ficaram assustados.



Carneiro disse que auxiliou na fuga dos alunos assim que viu que o portão de entrava estava aberto. Os alunos teriam corrido para as ruas próximas à escola.

O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira, quando um ex-aluno de 20 anos entro no colégio, por volta das 9h30, com a prerrogativa de conseguir um histórico escolar. Ele deixou uma adolescente morta e um jovem ferido.

Ele foi contido pela polícia e preso em flagrante. Com ele, os policiais apreenderam, além do revólver, também um machado, que não chegou a ser utilizado. A polícia ainda investiga denúncias de que o autor do ataque teria explosivos na sua casa.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.