A Secretaria de Relações Institucionais convidou o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) para participar de um evento que terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Pará. O chefe do Executivo estará no estado sábado (17) para inaugurar obras do Minha Casa, Minha Vida.

Sabino deverá assumir na próxima semana o Ministério do Turismo, substituindo Daniela Carneiro (União Brasil-RJ). A troca é uma das exigências da bancada do partido para fazer parte da base governista.

Segundo informação do G1 e confirmada pelo Último Segundo, a participação de Sabino no evento permitirá que o presidente da República tenha uma oportunidade de conhecer melhor o seu possível ministro.

É comum que a Secretaria de Relações Institucionais convide autoridades do estado para participar de eventos em que o presidente esteja presente. Porém, segundo deputados e senadores, isso não vinha ocorrendo no começo de mandato de Lula, o que gerou críticas ao ministro Alexandre Padilha.

O tema foi debatido ao longo das últimas semanas. Nesta semana, Padilha prometeu aos deputados do União Brasil mudar essa postura. Na reunião ministerial desta quinta (15), o assunto se tornou pauta. A ordem do presidente da República é que ocorra uma melhor comunicação entre os poderes.

Celso Sabino no Turismo

Celso Sabino foi escolhido para o Turismo pelo União Brasil para representar a bancada do partido na Câmara. Lideranças deixaram claro a Lula que só votarão a favor do Planalto se a demanda for atendida.

Nesta semana, o presidente conversou com Daniela Carneiro e confirmou que vai exonerá-la do cargo. O petista explicou que o ministério é do União Brasil, sigla que a ministra pediu para deixar em abril para se transferir ao Republicanos.

A legenda também exige que Lula entregue toda a estrutura do Ministério do Turismo, inclusive o controle da Embratur. Porém, o Palácio do Planalto avisou que não entregará a pasta 100% para a agremiação e manterá alguns nomes da confiança do presidente da República, como Marcelo Freixo (PSB-RJ).

A demissão de Daniela e a nomeação de Sabino devem ocorrer oficialmente na próxima semana.





