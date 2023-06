Edilson Rodrigues/Agência Senado - 24.05.2023 Senadora Damares Alves (Republicanos-DF), em pronunciamento

A senadora , Damares Alves (Republicanos-DF), comentou como foi sua reunião com Cristiano Zanin, o indicado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) . A ex-ministra do governo de Jair Bolsonaro (PL) disse que "gostou muito" do advogado. A fala de Damares foi dada ao jornal Estado de S.Paulo, em uma entrevista na última quarta-feira (14).



Damares havia dito anteriormente que seria contra a entrada de Zanin no Supremo , quando a pauta chegasse ao Senado . Zanin e Damares se encontraram momentos antes do jantar da bancada evangélica no Congresso, em que o advogado participaria.

Em uma entrevista cedida ao Metrópoles, a senadora nega que esteja repensando o posicionamento, e acrescenta que o voto dado pelos senadores é secreto.

"A reunião foi importante para que eu o conhecesse, para que ele também me conhecesse e um pouco de minhas causas. Gostei dele. Me despertou muita empatia. Mas ainda mantenho meu voto”, disse Damares .

A senadora conta também que fez um pedido à Zanin durante a conversa: que caso seja escolhido, que ele se torne um representante das crianças no STF . A ex-ministra ainda diz que ficou animada quando soube que o indicado é de Piracicaba, interior paulista e cidade onde ela própria mantém família.



Zanin tem promovido reuniões com senadores para angariar apoio, no chamado périplo. Ao todo, ele se encontrou com 58 dos 81 senadores que compõem a Casa, e disse que já garantiu unanimidade do PSD e MDB. A sabatina de Zanin está marcada para o próximo dia 21, com a Comissão de Constituição e Justiça. O indicado deverá somar 41 votos favoráveis para conseguir a vaga.



