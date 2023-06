Divulgação SSSP: Wellington Nascimento Comando integrado das polícias

A Polícia Civil efetuou a prisão de um suspeito apontado como líder do tráfico de drogas na região central de São Paulo, durante a Operação Downtown , nesta quarta-feira (14). O indivíduo, conhecido pelo apelido de "carro preto" ou "zen", foi detido com outras oito pessoas: duas delas mediante mandado de prisão temporária.

A ação, liderada pelo Departamento Estadual de Prevenção e Repressão (Denarc), contou com o apoio do Departamento de Operações Especiais de Polícia (Dope).

Durante a operação, foram apreendidas 3,5 mil porções de cocaína e crack

Com o objetivo de combater o tráfico de entorpecentes na capital, especialmente no centro da cidade, a força-tarefa mobilizou 37 equipes do Denarc e 17 do DOPE, além de contar com o suporte de drones do Serviço Aerotático (SAT).

Durante a ação, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, bem como 5 mandados de prisão temporária

"Desde o início da gestão, há uma força-tarefa para auxiliar no combate às drogas no centro da capital. Essa operação de hoje, que visa desmantelar o crime organizado, retirar as drogas de circulação e efetuar prisões importantes, como as que foram realizadas, nos deixa extremamente satisfeitos com os resultados", declarou o secretário Derrite.

Apreensões

Ao todo, foram apreendidos 3 mil pinos de cocaína, mais de 500 porções de crack fracionado em 6 pedras grandes, além de 100 gramas de skunk. Os policiais também encontraram e recolheram 29 espelhos utilizados para falsificar documentos, 179 cartões bancários e duas máquinas de cartões.

Em outra ação realizada no centro de São Paulo, o Denarc conduziu a Operação "Isaias 60:20", resultando na prisão de quatro indivíduos. Um dos detidos, conhecido como "Abraão", também é apontado como líder do tráfico de drogas na região central. Durante essa operação, foram apreendidos 4,5 tijolos de maconha que seriam distribuídos em pontos de venda.

Veja o resultado de outas operações no estado

Em Guarulhos , agentes do Denarc prenderam um homem com 375 tijolos de cocaína, além de apreenderem dois veículos e um aparelho celular.

Na cidade de Arujá , uma ação realizada pela 2ª Disccpat, do Deic, resultou na prisão de um homem procurado pela Justiça desde fevereiro deste ano por furto em uma fábrica de joias. Na residência do indivíduo, foram encontrados dois fuzis de grosso calibre e duas pistolas.

Na cidade de Marília , a Divisão de Investigações Gerais (DIG) prendeu um homem envolvido em diversos assaltos a bancos no país. O suspeito, que já utilizou 11 identidades falsas para escapar da polícia, é apontado como um dos autores de um audacioso roubo no Mato Grosso, no qual os criminosos escavaram um túnel para facilitar sua fuga.

As operações em diferentes regiões do estado demonstram o comprometimento das autoridades no combate ao crime e na busca pela segurança da população.

Com informações da Secretaria de Segurança Pública de SP*

