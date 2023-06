redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Governador Tarcísio de Freitas





O presidente nacional do Republicanos e vice-presidente da Câmara, o deputado federal Marcos Pereira, afirmou nesta quarta-feira (14) que não há chance de Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, deixar o partido. O posicionamento ocorre em meio aos boatos de que o ex-ministro da Infraestrutura estaria cogitando se filiar ao PL.

“Ele reitera que as chances de ele sair do Republicanos é zero, seja para reeleição, seja para um outro projeto, até porque foi ele que escolheu vir para o partido”, explicou Pereira em entrevista para o programa Estúdio i, da GloboNews.

Essa é uma resposta do parlamentar a Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que levantou a hipótese de Tarcísio se transferir para o seu partido.

O presidente do Republicanos também apontou que o mais provável é que Tarcísio busque a reeleição em São Paulo, não participando da corrida presidencial em 2026. Porém, Marcos Pereira afirmou que é muito cedo ter qualquer definição sobre o assunto, porque depende da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

Republicanos não apoiará o governo Lula

Marcos Pereira relatou que o partido não fará parte da base governista. Ele declarou que a sigla seguirá independente até 2027, porque o Republicanos possui parlamentares conservadores.

"Nós vamos continuar tendo uma relação funcional com o governo, não dá para não ter", comentou.

O deputado ainda relatou que o líder da bancada do Republicanos na Câmara, Hugo Motta, tem mantido boa relação com o ministro Alexandre Padilha.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.