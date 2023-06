Reprodução/ Flickr - 05/07/2022 Ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

O ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , anunciou na manhã desta quarta-feira (14) a filiação ao Partido Liberal (PL) . O evento contou com a participação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) , e informou que a filiação do médico visava a disputa para a prefeitura de João Pessoa nas eleições de 2024.



A estratégia do ex-ministro é utilizar da imagem de Bolsonaro durante a próxima eleição municipal. Vinculado a legenda do ex-mandatário, Queiroga foi exaltado pelo presidente do PL , Valdemar da Costa Neto, que levanta a importância para a capital paraibana com a eleição do ex-ministro .

Além de Bolsonaro , o evento que ocorreu em Brasília contou com a presença de senadores e deputados da legenda. Costa Neto publicou um vídeo nas redes sociais comentando a filiação de Queiroga.

Agradeço as palavras generosas de @CostaNetoPL , presidente do @plnacional_ , e acolhida fraterna a família liberal brasileira. pic.twitter.com/dfaCOre583 — Marcelo Queiroga 🇧🇷🇧🇷 (@mqueiroga2) June 13, 2023





Queiroga ainda terá que ajustar as questões com os membros do diretório estadual do PL na Paraíba, para então conseguir lançar uma candidatura para a prefeitura de João Pessoa. Ele negou que já começará a campanha eleitoral.



O ex-ministro levantou que não vê problemas com o diretório do Estado, e que caso haja possíveis discordâncias acerca da sua candidatura, isso é algo que "faz parte da democracia".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.