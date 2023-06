Reprodução: TV Senado - 13/06/2023 Mesa da CPMI que investiga ataques de 8 de janeiro

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro aprovou nesta terça-feira (13) a convocação dos ex-ministros Anderson Torres (Justiça), Walter Braga Netto (Casa Civil) e do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid , para explicar a participação os ataques aos Três Poderes. Ainda não há data para as oitivas.

A CPMI ainda aprovou a convocação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Bolsonaro, general Augusto Heleno.

Veja a lista dos convocados:

Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro;

Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice-presidente;

Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI;

Elcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde;

Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do DF;

Jorge Naime, ex-comandante de Operações Polícia Militar do DF;

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF);

Robson Cândido, delegado-geral da Polícia Civil do DF;

George Washington de Oliveira Sousa, Alan Diego dos Santos e Wellington Macedo de Souza, suspeitos de armar uma explosão no Aeroporto de Brasília.

Os deputados e senadores querem investigar a participação dos ex-ministros de Bolsonaro nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O principal alvo será Anderson Torres, que ocupava o cargo de secretário da Segurança Pública do Distrito Federal no dia dos ataques.

A comissão ainda negou a convocação do ex-ministro do GSI Gonçalves Dias, que estava no Palácio do Planalto nos ataques. Ele aparece em gravações orientando golpistas a descerem para o segundo andar da sede do governo federal.

Além dele, Ricardo Cappelli também teve convocação negada pelo colegiado. Ele foi nomeado por Lula como interventor federal após os atos golpistas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.