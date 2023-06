Divulgação Lula se reunirá com ministros nesta quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião com todos os ministros do Palácio do Planalto para discutir cobranças do Congresso sobre o governo e as possíveis trocas nas pastas. A informação foi confirmada pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nesta segunda-feira (12).

Lula deve cobrar o cumprimento de promessas feitas aos deputados e senadores, além de apontar as falhas de alguns ministros no trato com os parlamentares. As principais cobranças dos congressistas são sobre Padilha e Rui Costa (Casa Civil).

“O presidente Lula disse que deve fazer nesta quinta-feira uma reunião ministerial, uma reunião de discussão. Reunião para poder ouvir cada ministro, cada ministra, mostrar o balanço das suas ações até o momento, planejar o próximo do governo”, afirmou Padilha aos jornalistas.

Lula tem sido pressionado a mexer em seus ministérios para obter apoio de partidos do Centrão, como o União Brasil. Além de Rui Costa e Padilha, que devem se manter no Planalto, a pressão está em Daniela Carneiro (Turismo) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional).

A cúpula da legenda entende que Daniela não representa o partido, já que pediu a desfiliação após a disputa de poder pelo diretório do Rio de Janeiro. Para seu lugar, o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) é o principal cotado.

Já Góes não faz parte do União Brasil, mas foi indicado pelo senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), um dos principais interlocutores do Palácio do Planalto.

Pressão sobre Costa e Padilha

O Centrão tem criticado a articulação do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e afirmam que a manutenção dele no cargo pode prejudicar o Palácio do Planalto. Eles lembram que Padilha não tem cumprido com a liberação de emendas e possui dificuldades em conversar com deputados conservadores.

Os problemas nas articulações passaram a ser visíveis quando a Câmara dos Deputados ameaçou não votar a MP dos Ministérios. Até o presidente da Casa, Arthur Lira (Progressistas-AL), fez críticas veladas ao ministro.

O texto chegou a ser aprovado após a interferência de Lula, que tomou as ações e conversou diretamente com os parlamentares. Durante as negociações, os deputados pediram a Lula que a pasta responsável pela articulação política fique com um nome de fora do PT.

O próprio Lula já admitiu para a aliados a necessidade de melhorar a articulação com os congressistas e, embora negue publicamente, já prepara uma reforma ministerial. As mudanças também estão entre os pedidos do Centrão, principalmente de União Brasil, MDB e PSD, que querem maior protagonismo no governo federal.

O petista, porém, quer segurar Padilha e Rui Costa no Palácio do Planalto. Fontes disseram ao iG que o petista já confirmou aos dois que se manterão nos postos. No caso de Alexandre Padilha, há a possibilidade de mudança de pasta ou assumir a liderança de governo na Câmara dos Deputados.