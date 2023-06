Reprodução: Redes Sociais Homem atacado por um tubarão no Egito

Um homem russo morreu após um tubarão atacá-lo no Mar Vermelho , no Egito. O cidadão estava em uma praia próxima a um resort de Hurghada, cidade egípcia. Um vídeo do momento do ataque foi filmado por uma testemunha e divulgado nas redes sociais.

Atenção para imagens fortes:

🚨🚨 ALERTA (VÍDEO SENSÍVEL) Cidadão russo é morto e devorado por um tubarão no Mar vermelho na cidade de Hurghada no Egito.



Pescadores da região conseguiram capturar o animal e removê-lo da água. pic.twitter.com/2GT7ZCzm8N — brTrends (@brtrendss) June 8, 2023

O Ministério do Meio Ambiente do Egito comunicou que um tubarão-tigre matou um banhista, mas não deu detalhes sobre a identidade do cidadão. Eles afirmaram ainda que o animal foi capturado.

As autoridades do local proibiram nado, mergulhos e práticas de esportes aquáticos em várias praias próximas ao lugar do ataque.

Esta não é a primeira vez que um ataque acontece na região. Em 2018, um cidadão tcheco foi morto por um tubarão. Um caso similar também aconteceu em 2015 com um turista alemão, segundo a mídia internacional.

Os tubarões- tigre residem em águas tropicais e temperadas e são os que entre as espécies que mais atacam humanos, segundo o Museu de História Natural da Flórida em seu Arquivo Internacional de Ataque de Tubarão (ISAF).

No entanto, os ataques ainda são raros. Segundo o ISAF, foram 57 em todo o mundo em 2022. Esta foi a menor média em cinco anos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.