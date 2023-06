redacao@odia.com.br Dino nega motivação política ou interferência em ação da PF contra Lira

O ministro da Justiça e Segurança Pública , Flávio Dino, publicou nesta quarta-feira (8) em sua conta no Twitter a promessa de que tomará medias cabíveis após torcedores do Fluminense serem alvo de ataques racistas na Argentina,

Dino disse que solicitará formalmente a atuação das autoridades argentinas na área da Justiça e Segurança do país para identificar e punir os culpados.

🚨VEJA: Mais vídeos dos argentinos, torcedores do River Plate, fazendo gestos de macacos para os brasileiros, torcedores do Fluminense, em Buenos Aires, antes da partida pela Libertadores. @CONMEBOL ATÉ QUANDO? pic.twitter.com/5mjAxIysZR — CHOQUEI (@choquei) June 7, 2023

Até o momento, a polícia do país não se manifestou sobre o caso.

O ministro chegou até a compartilhar um vídeo dos ataques. Nas imagens torcedores do River Plate imitam macacos na chegada de ônibus que leva a torcida do time carioca para o estádio Monumental de Núñez.

River Plate e Fluminense se enfrentaram na noite desta quarta-feira pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O time argentino venceu o jogo por 2 a 0.



