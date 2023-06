Reprodução / Redes Sociais Tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Durante uma varredura no aparelho celular apreendido do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro , o coronel Mauro Cid , a Polícia Federal encontrou uma a minuta de um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e "estudos" para um eventual suporte jurídico caso houvesse um golpe de Estado no país. As informações são da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Em situações decorrentes de perturbação da ordem pública, a GLO permite ao presidente da República convocar uma operação militar das Forças Armadas.

Na terça-feira (6), o coronel esteve na sede da Polícia Federal em Brasília para depor sobre as nova provas encontradas pelos agentes em seu aparelho e que, até agora, não haviam se tornado públicas.

No despacho, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que Cid "reuniu documentos com o objetivo de obter suporte jurídico e legal para a execução de um golpe de estado".

Ainda de acordo com o documento, o material se tratava " da possibilidade de emprego das Forças Armadas em caráter excepcional destinados a garantir o funcionamento independente e harmônico dos poderes da União".



A PF quer saber, agora, quem preparou tais estudos e para quem eles seriam entregues. Lindora Araújo, subprocuradora da República, afimrou que o coronel se manteve em silêncio durante todo depoimento.

