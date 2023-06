Divulgação: PRF - 08/06/2023 Caminhão que transporta combustível na BR-040

Trecho da BR-040, na subida da serra para Petrópolis , está interditado desde as 6h30 desta quinta-feira (8), devido a um incêndio em um caminhão que transportava combustível. O veículo ainda tombou e o motorista morreu.

O acidente ocorreu no quilômetro 96, em Duque de Caxias. O Corpo de Bombeiros está no local e não há previsão de liberação da pista até o momento.

A pista está bloqueada a partir do quilômetro 102, na praça de pedágio de Xerém, que apresenta dois quilômetros de congestionamento.

A Concer, concessionária que administra a rodovia informa sobre a interdição na serra em um painel de mensagens no km 110, no Jardim Primavera.





Ainda, é recomendado que o motorista evite o sentido Juiz de Fora pela BR-040 enquanto a via não for desbloqueada.

As alternativas para desvio são:

Rodovia Rio-Teresópolis, seguindo por Magé, na Baixada Fluminense. Em seguida, deve-se pegar o acesso à Raiz da Serra e depois a estrada pela Serra Velha, que seguirá para Petrópolis.

O bairro Imbariê do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, também é uma alternativa.

