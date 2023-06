PT - 30.03.2021 Rui Costa (PT), ministro da Casa Civil

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL ) , criticou nesta segunda-feira (5) o ministro da Casa Civil, Rui Costa , por ter dito que Brasília é uma "ilha da fantasia".

Durante evento em Itaberaba (BA), na sexta-feira (2), Costa criticou Brasília. “Aquele negócio de botar a capital do país longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil”, disse o ministro.

"Um dos ministros da articulação fez uma declaração sobre Brasília neste final de semana que causou muito rebuliço em partidos de esquerda à direita. Essas coisas não ajudam e o governo saberá tomar um rumo", disse Lira em entrevista à CNN nesta segunda.

Reunião com Lula

Lula e Lira se encontraram na manhã de hoje no Palácio do Alvorada . O deputado chegou às 8h20 e deixou o local às 9h20. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, o governo precisa ter "articulação mais atenta".

“O governo precisa se mobilizar, a articulação precisa estar mais atenta e eu penso que dentre todas essas articulações o governo vai, a partir de hoje, com a participação do presidente Lula, ter uma participação mais efetiva na construção dessa base mais sólida”, disse o deputado.

Ele afirmou também que líderes partidários devem se reunir com Lula ainda nesta segunda, às 17h, para debater a articulação do governo.

"Há uma mobilização do governo para marcar reuniões com líderes partidários e presidentes de partidos, para que a gente saia dessa situação de indefinição", afirmou Lira.

A reunião aconteceu após a aprovação da medida provisória que reestrutura os ministérios do governo na Câmara dos Deputados. Na semana passada, 337 deputados foram favoráveis a proposta e outros 125 foram contrários.





Demissão de Rui Costa

Parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) enviaram um ofício ao presidente Lula pedindo a demissão do ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT) por fala contra Brasília .

A fala do ministro da Casa Civil repercutiu negativamente entre autoridades da capital federal, incluindo aliados do governo. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), criticou Rui e o chamou de “idiota completo".

"Ele é um idiota completo. Não merecia estar onde se encontra. Agora já sabemos de onde vem o ataque contra o Fundo Constitucional”, afirmou Rocha ao Correio Braziliense.

Na solicitação assinada pelos deputados distritais, Pastor Daniel de Castro (PP), Joaquim Roriz Neto (PL) e Thiago Manzoni (PL), os parlamentares manifestaram “profunda preocupação” com as declarações do ministro e apontaram que as falas levantavam “dúvidas sobre a capacidade de Rui Costa desempenhar suas funções de forma adequada”, assim como demonstravam “falta de respeito pela capital federal”.

