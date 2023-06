EVARISTO SA/ AFP Lula discursou no relançamento do Farmácia Popular

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (7), durante lançamento do novo Farmácia Popular , no Recife, que seu governo "tem lado" e deve “prioritariamente” governar para os mais pobres . O mandatário destacou que “essas pessoas só são lembradas em época de eleição” e que seu governo quer lembrar delas “depois da eleição, porque é para elas que a gente deve a nossa votação”. O chefe do Executivo ainda reiterou que “a elite brasileira, durante séculos, não deu importância para a formação do povo".

Lula disse que "respeita todos", mas que seu foco é para "aqueles que estão embaixo". "Nós temos lado; embora a gente queira governar para todos, é importante todo mundo saber disso”, revelou. “Eu trato todos com respeito, o grande empresário, o grande fazendeiro, o grande banqueiro, mas é importante eles saberem que aqueles que estão embaixo, é para esses que fui eleito e para esses que eu vou governar esse país", complementou o presidente.





Discurso após aceno ao agro

As declarações de Lula nesta quarta ocorrem depois do aceno do petista ao agronegócio , em uma feira do setor na Bahia. O presidente disse que o conflito entre o agro e pequenos produtores é uma "polêmica maluca", e que não há “rivalidade” em exportar produtos manufaturados e commodities. "As pessoas que pensam assim deveriam imaginar quanto tem de tecnologia em um grão de soja hoje", afirmou.

















Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .