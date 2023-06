Divulgação MEC

A Polícia Federal apontou Alexsander Moreira, funcionário do Ministério da Educação (MEC), como um dos suspeitos de participar do suposto esquema criminoso envolvendo a compra de kits de robótica de uma empresa ligada ao atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). A informação é da Folha de São Paulo.

Durante o governo Jair Bolsonaro, o funcionário em questão era coordenador-geral de Apoio às Redes e Infraestrutura Educacional, área que atua no sistema de transferências de recursos de onde saiu o dinheiro para a compra dos kits.

Até o momento, as autoridades identificaram movimentações financeiras suspeitas, entre outubro de 2021 e novembro de 2022, que chegariam a R$ 737 mil, sendo parte do valor depositada em espécie.

As suspeitas começaram em municípios de Alagoas, com aquisições assinadas todas pela mesma empresa, a Megalic, pertencente a aliados de Lira.

Questionado, o MEC informou que "determinou o afastamento imediato do servidor comissionado supostamente envolvido e que irá colaborar prontamente com as investigações em curso".

Alexsander Moreira está na pasta desde 2016. Antes disso, ele trabalhou por dois anos na empresa Pete, a fornecedora dos equipamentos robóticos para a Megalic. Ele também tem ligação com outros dois investigados que também trabalharam na Pete. Uma delas é atualmente funcionária da Megalic.

As fraudes podem ter gerado prejuízo de R$ 8,1 milhões. "De acordo com a investigação, as citadas contratações teriam sido ilicitamente direcionadas a uma única empresa fornecedora dos equipamentos de robótica, através da inserção de especificações técnicas restritivas nos editais dos certames e de cerceamento à participação plena de outros licitantes", disse a PF em nota.

Em abril de 2022, a Folha de São Paulo mostrou que o governo Bolsonaro destinou, até aquele momento, R$ 26 milhões de recursos do MEC para a compra de kits de robótica para escolas de pequenas cidades de Alagoas que sofrem com uma série de deficiências de infraestrutura básica, como falta de salas de aula, de computadores, de internet e até de água encanada.