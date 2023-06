Reprodução/Polícia Federal - 01.06.2023 Luciano Ferreira Cavalcante foi preso durante ação policial

A Polícia Federal (PF) apreendeu durante uma operação nesta quinta-feira (1º) na casa de um dos aliados do presidente da Câmara dos Deputados , Arthur Lira (PP-AL), um cofre com diversos maços de dinheiro. A ação deflagrada pela PF investiga um grupo suspeito de fraude em licitações e lavagem de dinheiro em Alagoas por meio da compra de equipamentos de robótica.

Principal alvo da operação, Luciano Ferreira Cavalcante é funcionário da Câmara dos Deputados e foi nomeado para a liderança do PP durante a gestão de Arthur Lira na Casa. Imagens divulgadas pela PF mostram uma apreensão de um cofre cheio de dinheiro na casa de Luciano. Segundo os agentes, a fraude Alagoas pode ter gerado um prejuízo de até R$ 8 milhões.

Maços de dinheiro apreendidos em endereço de um aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira, em operação desencadeada pela PF na manhã desta quinta (1) para levantar provas sobre esquema de corrupção em Alagoas com compra de kits de robótica com verbas do FNDE. pic.twitter.com/LfPufekpCM — Renato Alves (@renatoalvesdf) June 1, 2023

O líder do PP na Câmara, André Fufuca (MA), não se manifestou até o momento. Já Arthur Lira, comentou a operação, mas negou qualquer envolvimento no caso.

