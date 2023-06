Reprodução Ricardo Nunes e Jair Bolsonaro devem estar juntos em 2024





O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB-SP), almoçou nesta sexta-feira (2) com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Também estiveram na reunião empresários, sendo a maioria do ramo do agronegócio. A informação é da colunista Julia Dualibi, do canal GloboNews.

O governante da capital paulista tenta conquistar o apoio de Bolsonaro para a eleição do ano que vem. É a segunda vez que Nunes e o capitão da reserva se encontram para almoçar. Em maio, eles estiveram juntos em um evento promovido pelo Partido Liberal Mulher, em São Pulo.

Ricardo Nunes quer contar com toda a base do PL na sua coligação de 2024 e já trabalha nos bastidores para que sua esposa, Regina Nunes, faça parte da legenda. Membros da agremiação planejam um grande evento para realizar a filiação da primeira-dama da capital.

Também não é descartada a possibilidade do prefeito deixar o MDB para fazer parte do PL. Porém, há conversas para que a sigla indique o vice, caso Nunes opte por seguir como um emedebista.

No almoço de hoje, os convidados defenderam a ideia do PL e Bolsonaro estarem com o chefe do executivo paulistano em 2024. Porém, o ex-presidente afirmou que estava cedo para tomar qualquer decisão.

Isolamento de Ricardo Salles

O trabalho feito por Ricardo Nunes é uma tentativa de isolar Ricardo Salles . O deputado federal se colocou como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e tem o objetivo de representar os eleitores bolsonaristas.

A CPI do MST se tornou uma tentativa de Salles em aparecer para os eleitores, fazendo confronto direto contra Guilherme Boulos (PSOL-SP), principal pré-candidato da esquerda, que deve ter o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, nas pesquisas recentes, lidera a corrida eleitoral na capital.

Salles sofre resistência do PL de São Paulo. Dentro do partido, há quem defenda, caso a legenda resolva lançar um nome, que Marcos Pontes concorra ao cargo, deixando o deputado federal fora da disputa.





