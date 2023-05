José Cruz/Agência Brasil André Mendonça, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal)

André Mendonça não é mais visto como um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dentro do STF (Supremo Tribunal Federal). O ministro está ganhando a cada dia a simpatia de colegas dentro da corte por conta de sua abertura para ouvir e também pelas manifestações que passou a dar nos últimos tempos. Adepto do diálogo franco, ele tem sido tratado nos corredores como ex-bolsonarista.

Uma fonte contou à coluna que a relação entre Mendonça e outros ministros era distanciada porque parte significativa do Supremo não queria qualquer ligação com nomes do bolsonarismo. "O próprio Mendonça é quem teve de cavar um relacionamento porque ninguém queria saber dele. Vivia isolado", afirmou. Desde que foi aprovado para o STF, porém, o ministro vem lutando para se desfazer do estigma.

Embora ainda elogie o ex-chefe – ele foi ministro da Justiça do governo e indicado por Bolsonaro – Mendonça procurou discretamente alguns colegas para afirmar que não possui nenhum compromisso com o ex-presidente. "Ele disse textualmente que Bolsonaro não é chefe dele, e a cadeira no STF é dele e de suas convicções, não do antigo governo", relatou outra fonte.

Os votos de Mendonça, mesmo quando contrários à maioria dos ministros, têm agradado a corte. Reservadamente, alguns colegas passaram a elogiar o comportamento dele. "Um homem discreto, que não gosta de holofotes e que se atém aos autos, como deve ser um juiz", chegou a dizer um deles.

Ainda assim, todos consideram que é cedo para uma aproximação pública. O STF costuma ter poucos embates e os ministros gostam de trabalhar em conjunto, mas não consideram ser o momento de transformar Mendonça como parte da festa. "Ele precisa de uma quarentena para se limpar de vez do bolsonarismo", confirmou uma fonte.

Se a visão de Mendonça melhorou, a de Nunes Marques piorou significativamente. Primeiro indicado de Bolsonaro para a corte, ele contava com a simpatia de quase todos os ministros do STF, mas desde que tomou posse sua postura vem irritando. Nunes faz questão de votar como a trupe bolsonarista gosta, inclusive usando elementos repetidos à exaustão nas redes sociais, o que o isolou dentro do Supremo.