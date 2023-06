redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) André Janones





O deputado federal André Janones (Avante-MG) criticou nesta quarta-feira (31) novamente a comunicação do governo Lula (PT). Em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews, o parlamentar falou que o Planalto tem perdido a “narrativa” e está “fragilizado” ao negociar com o Congresso Nacional.

Janones relatou que não há comparação entre o antigo governo com a gestão Lula, porque o petista conseguiu retomar o Minha Casa, Minha Vida, aumentou o Bolsa Família, apresentou um novo arcabouço fiscal e melhorou a imagem do Brasil no exterior. Porém, relatou que “pouco se fala” desses assuntos.

“Nós [base do governo] não conseguimos pautar as discussões. Então, na minha opinião, a gente está sendo derrotado na disputa das narrativas. Ao perder a disputa de narrativas, o nosso poder de negociação se fragiliza”, comentou o deputado.

Na avaliação dele, com a dificuldade para se comunicar com a população, principalmente nas redes sociais, o Congresso Nacional se sente mais empoderado para negociar com o Planalto.

Janones disse que um dos problemas do governo é enxergar que as redes sociais transformaram o modo que o eleitor participa e debate política no país. O deputado garantiu que, antigamente, as pessoas “eram coadjuvantes”, mas agora se tornaram “protagonistas” do processo político.

Deputado diz que extrema-direita é mais eficiente nas redes sociais

Janones relatou que a extrema-direita e a direita são mais competentes ao usar as redes sociais. “Eles alcançam o interiorano lá da cidade de 2 mil habitantes que quer participar da vida política”, pontuou. Na opinião dele, falta esse tipo de ação por parte da esquerda.

Por fim, o deputado declarou que Arthur Lira não tem feito “nada de errado” ao negociar com o Palácio do Planalto. “Ele simplesmente está jogando, está fazendo a política da maneira dele, indo até onde o governo está permitindo que ele vá”, concluiu.





