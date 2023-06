Reprodução Glauber Braga discutiu com Eduardo Bolsonaro





O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), que faz parte da base governista de Lula (PT), detonou nesta quarta-feira (31) o colega Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O psolista colocou no centro da discussão da Câmara o episódio das joias dadas pelo regime saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

“A extrema-direita só se agradaria se (o presidente da Venezuela Nicolás) Maduro tivesse chegado no aeroporto com um carregamento de joias, porque eles adoram sentar no colo de príncipe saudita”, falou Braga, fazendo referência às joias valiosas que foram recebidas por membros bolsonaristas.

Eduardo Bolsonaro não gostou da provocação e decidiu rebater Glauber, que devolveu: “Fica quietinho que eu estou falando. Você já falou bastante. Por acaso, você já devolveu todos os colares?”, indagou o psolista.

Sem argumento, o filho do ex-presidente colocou a família de Glauber na confusão. “Só quando a sua mãe devolver lá também”.

Glauber respondeu Eduardo Bolsonaro

O psolista ficou muito irritado com Eduardo e o respondeu. “Minha mãe é uma mulher que não tá mais na disputa política, porque tem um Alzheimer avançado. Porém, co ma cretinice que lhe é peculiar, o deputado Eduardo Bolsonaro fez questão hoje de citá-la. Eu queria dizer para ele lavar a boca para falar de uma pessoa que não está no palco político para fazer sua defesa”.

“Deputado, o que fazia a mãe e ex-esposa de Adriano da Nóbrega, matador do escritório do crime, no gabinete do seu irmão, Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? A relação da sua família com o crime organizado e milícias do Rio de Janeiro é antiga. E isso o senhor não responde”, acrescentou.

A briga ocorreu na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara. Os deputados debateram e votaram a moção de repúdio da visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.