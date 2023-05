Reprodução: Cláudio Kbene Janta em evento do setor elétrico nesta quarta-feira (31)

Janja da Silva , esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , afirmou nesta quarta-feira (31) durante evento, que sofre misoginia todos os dias por ser a primeira-dama. Ela participação da formatura da Escola de Eletricistas da Neoenergia Brasília, ao lado da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

"Eu sempre falo que eu quero nesses quatro anos tentar ressignificar o papel de uma primeira-dama. Eu quero estar mais atuante, mais próxima das causas que me são mais caras. (...) Cada vez que eu ouço uma mulher falando que não desistiu pra mim é muito importante porque eu também sei o que eu estou sofrendo nesse lugar que eu estou ocupando hoje. A questão da misoginia, talvez muitos homens não consigam entender o que significa. Mas a gente sofre todos os dias, eu tenho sofrido todos os dias", disse Janja durante discurso.

Nas redes sociais, ela falou sobre o evento e ressaltou sua fala sobre o papel das mulheres.

"Nós, mulheres , somos sempre pressionadas a estar num espaço que nos foi designado na sociedade, de mães e de cuidadoras. Sempre somos nós mulheres que estamos naquele espaço de cuidado. Mas nós também temos direito ao nosso trabalho, ao espaço na sociedade e temos direito de estar participando da construção de um Brasil mais justo, solidário e igualitário", escreveu a primeira-dama.

Janja tem acompanhado Lula nas viagens internacionais e nas reuniões com líderes mundiais, como aconteceu com Nicolás Maduro, presidente da Venezuela que esteve em Brasília nos últimos dias .

Nas viagens, ela afirma que se encontra com outras primeiras-damas e debate sobre a construção de um mundo mais "solidário e justo". Recentemente, ela tem sido criticada por parlamentares e ministros por ter um nível de influência no governo sem ter um cargo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.