Valter Campanato/Agência Brasil Alexandre de Moraes e Floriano de Azevedo, ministros do TSE

Tomaram posse, na noite desta terça-feira (30), os dois advogados indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para os cargos de ministros efetivos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares assumiram as cadeiras reservadas aos titulares da Corte na classe de juristas, e que estavam vagas desde os dias 17 e 18 de maio deste ano.

A nomeação de ambos os juristas foi publicada na última quinta-feira (25) no Diário Oficial da União, e os dois terão um mandato de 2 anos. Floriano assume o lugar de Sérgio Banhos, enquanto André entra na vaga de Carlos Horbach.





A sessão solene foi conduzida por Alexandre de Moraes, presidente da Suprema Corte eleitoral. Ele ressaltou que os juízes eleitorais têm como principal função a defesa da democracia.

“Os ministros se juntam agora aos membros do TSE, dos 27 TREs e aos 2.637 juízes eleitorais que têm uma única missão: a de defesa da democracia, a missão de garantir que o eleitor possa, de dois em dois anos, escolher seus representantes”, disse.

Com a posse dos novos ministros, há expectativa de que a ação contra Bolsonaro por abuso de poder políticos e uso indevido de meios de comunicação, movida pelo PDT, seja julgada até o final deste semestre.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.