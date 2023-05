Reprodução: Google Maps Obras do Metrô no Aricanduva, da Linha 2-Verde

O nome da estação de metrô Paulo Freire não será alterada para Fernão Dias , decide Tribunal de Justiça de São Paulo. A futura estação será na Linha 2-Verde do Metrô, na Zona Leste da capital.

A mudança foi anunciada em março pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) . A empresa Metrô , do governo estadual, decidiu alterar o nome para Fernão Dias, com base em uma pesquisa que ouviu 321 pessoas. O nome é de um bandeirante escravocrata, conhecido por explorar a população indígena.

Segundo a desembargadora Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, da 2.ª Câmara de Direito Público do TJ-SP, na pesquisa, havia falhas. Além disso, a estação está localizada na Avenida Educador Paulo Freire, homenageado por defender uma sociedade mais justa e igualitária.

"Para a estação Fernão Dias, o processo - pesquisa de toponímia e pesquisa de opinião - foi concluído em 2022 e esse nome obteve a maior quantidade de respostas na pesquisa de opinião (57%), em relação aos outros dois nomes possíveis: Paulo Freire (29%) e Parque Novo Mundo (14%)", disse o Metrô em nota, sem dizer o período em que a pesquisa foi realizada.

A obra da estação Paulo Freire ainda foi iniciada. Atualmente, a linha vai da estação Vila Madalena, na Zona Oeste, até a estação Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo. A expansão prevê a ligação da Vila Prudente até Guarulhos, na Região Metropolitana.

