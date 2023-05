Rovena Rosa/Agência Brasil São Paulo será atingido por frente fria nos próximos dias

A cidade de São Paulo terá chuvas e frente fria nesta semana, segundo a MetSul Meteorologia. As precipitações devem ocorrer em todo o estado. Ainda, o evento está relacionado ao centro de baixa pressão que deixará o tempo instável nos próximos dias nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e o Sul do Brasil.

A baixa pressão começa no Mato Grosso do Sul na madrugada de terça-feira (30). Durante o dia, a instabilidade chega no estado de São Paulo, provocando chuva com trovoadas. A área mais atingida será do Centro para o Oeste paulista.

Veja a previsão desta semana segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):

Segunda-feira (29)



Temperatura: 12°C a 18°C



Pancadas de chuva isoladas ao longo do dia





Terça-feira (30)



Temperatura: 12°C a 23°C



Chuva isolada ao longo do dia



Quarta-feira (31)



Temperatura: 14°C a 20°C

Pancadas de chuva e trovoadas isoladas



Quinta-feira (1°)



Temperatura: 14°C a 21°C

Pancadas de chuva

Sexta-feira (2)

Temperatura: 15ºC a 24ºC

Nevoeiro





Ontem (28), choveu pela primeira vez em 18 dias na cidade de São Paulo. A última chuva na capital foi em 10 de maio, quando a média pluviométrica foi de 7,3 milímetros, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.